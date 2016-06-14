В Польше спецслужбы провели обыски у активистов, выступавших с антиукраинскими лозунгами

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Обыски у Славомира Марчевского и Марка Марецкого из Кракова проводились в минувшие выходные. Оба активиста ранее были членами Союза реальной политики, затем – Конгресса новой политики, в которых вместе с нынешним прокремлевским евродепутатом Янушем Корвин-Микке поддерживали политику Владимира Путина и выступали с антиукраинскими лозунгами.

По словам Марчевского, во время обысков у него изъяли 53 предмета, в том числе ноутбук, носители данных и сотовые телефоны.

Ни прокуратура Польши, ни Агентство внутренней безопасности не подают никаких деталей операции. В то же время, по данным издания, действия спецслужб связаны с операцией против пророссийской и антиукраинской партии "Смена", которая проводилась несколько недель назад.

Лидер "Смены" Матеуш Пискорский сейчас арестован по обвинениям в шпионаже.

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В 2014 году правые активисты, у которых в выходные проводились обыски, вместе со "Сменой" ездили в Украину, где оскверняли памятники УПА и Степана Бандеры. При этом делали это так, чтобы вина упала на польское меньшинство в Украине. По данным спецслужб Польши, эта акция финансировалась из России.

Кроме того, активисты из Кракова, в которых проводились акции, планировали принять участие в антинатовских акциях во время грядущего саммита альянса.