Санкции в отношении России: в поисках кнопки перезагрузки - Die Presse

Об этом пишет Эдуард Штайнер в статье "Санкции в отношении России: в поисках кнопки перезагрузки", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

В начале третьего года санкций ЕС против России становится еще сложнее сделать выбор между принципиальностью и прагматичным диалогом. Хотя почти нет сомнений в том, что после обсуждений в конце месяца дипломаты ЕС продлят санкции еще на полгода. В марте об этом уже объявили Германия, Италия, Франция и Великобритания, так как Минские договоренности для урегулирования поддерживаемого Россией конфликта на востоке Украины были реализованы лишь частично. Но как сообщает газета "Financial Times", ссылаясь на дипломатов ЕС, соглашения так легко удалось достичь лишь потому, что страны готовятся к постепенному ослаблению санкций, которое начнется в конце года.

"Начало конца"

Важно отметить, что сейчас в Берлине отрицают подобное предварительное соглашение. Но не потому, что не хотят его заключить, а потому что, очевидно, не хотят ждать до конца года. Первые признаки этого появились на прошлой неделе, когда министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал отказаться от введения санкций по принципу "всё или ничего". Это означает, что за небольшой прогресс в реализации Минских соглашений будет поощрение в виде частичной отмены санкций. Немецкая экономика уже долгое время призывала к такому решению. Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле в четверг выступил за "начало конца" карательных мер.

В этом вопросе ЕС сейчас расколот больше, чем когда-либо. Страны Балтии и Польша выступают за жесткий курс, а Италия, Франция и Венгрия хотят от него отойти.

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На фоне этого, важным сигналом следует считать то, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на этой неделе поедет на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Этот форум в России – наиболее важное событие в сфере экономики, в нем примут участие более 800 международных бизнес-лидеров. Из политиков обещал приехать также премьер-министр Италии Маттео Ренци. Это примечательно, потому что в течение последних двух лет европейцы отсутствовали на форуме. В интервью лидер Кремля Владимир Путин говорил о практическом подходе как основном мотиве. Никто не хочет потерять то, что было достигнуто в предыдущие годы, сказал он.

На самом деле, за два года было потеряно многое. Согласно данным Восточного комитета, объем торговли между Россией и ЕС в период с 2013 по 2015 год сократился на 120 млрд евро, то есть 35%. В России санкции усугубили и без того существовавший экономический кризис, который возник в связи с падением цен на нефть. В прошлом году ВВП снизился на 3,7%. В 2016 году Всемирный банк прогнозирует падение на 1,2%. Наиболее ощутимое влияние санкций заключается в ограничении доступа российских предпринимателей на западные рынки капитала. И наоборот: фермеры Европы не могут продать свою сельскохозяйственную продукцию, потому что Москва ввела запрет на импорт.

Долгий путь к нормальной жизни

То, что европейцы снова приедут в Санкт-Петербург, уже само по себе является "обнадеживающим фактом", - считает стальной магнат Алишер Усманов, третий в списке самых богатых россиян. Но даже, несмотря на то, что представители всех европейских корпораций посетят Петербург, до прежних отношений еще очень далеко. Помимо крупных нефтяных компаний и генерального директора Siemens Джо Кэзера, сначала европейцы отправят менеджеров второго или третьего уровня. Россия продемонстрировала независимость и пригласила на десятки обсуждений заметно большее количество участников из Африки, Индии и Китая. В качестве самого высокопоставленного немецкоговорящего представителя форум посетит генеральный директор OMV Райнер Зееле. Об отношениях ЕС и России он будет дискутировать ни с кем иным, как с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.