Европейский Совет 1 июля рассмотрит решение о продлении санкций против РФ - Томбинский

Как передает корресподент УНИАН, об этом Томбинский сказал журналистам.

"Нам нужно подождать до решения глав европейских государств 1 июля. Как будет (проходить заседание) Европейского Совета. Но сегодня я не слышал какой-либо информации о том, чтобы было изменение подхода, ибо все предпосылки, при которых были введены санкции, они существуют сегодня. Не было изменений тех условий, из-за которых были введены эти санкции", - подчеркнул Томбинский.

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Как сообщал УНИАН, по данным Financial Times, Евросоюз намерен продлить санкции против России еще на шесть месяцев, несмотря на признаки смягчения настроений у некоторых стран блока.