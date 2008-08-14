Франция готовит новый проект резолюции СБ ООН о конфликте в Грузии

08:51, 14 августа 2008
Мир
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Включат принципы, согласованные Саркози

Саркози
Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о российско-грузинском конфликте.

Об этом сообщил председательствующий в этом месяце в Совете Безопасности представитель Бельгии при ООН Ян ГРАУЛС, отмечает радио “Свобода”.

Проект резолюции должен включить в себя основные принципы урегулирования конфликта, согласованные Президентом Франции Николя САРКОЗИ с Москвой и Тбилиси.

Этот план был одобрен в среду министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза, которые также договорились об отправке наблюдателей ЕС в зону конфликта в Грузии.

 

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