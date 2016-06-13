Несколько зданий университета в Торонто закрыли из-за сообщений о вооруженном мужчине
Несколько зданий Университета Торонто закрыли из-за сообщения о том, что на его территории видели вооруженного человека. К заведению прибыли тактические отряды полиции.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Как сообщают полицейские, человека с винтовкой заметили в строящемся здании на территории университетского городка. На одном из видео, размещенных в Twitter студенткой университета, видно, как в его здание заходят полицейские с автоматическим оружием.
Сейчас закрыты восемь зданий на территории кампуса. Людям, которые уже находятся внутри зданий, рекомендуется оставаться на местах.
Администрация университета на странице в Facebook сообщает, что полиция обыскивает его территорию.
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Около двух недель назад произошла стрельба в Калифорнийском университете в США. Стрелявший убил профессора, который преподавал в одной из его групп, а после этого застрелился сам.
В Канаде случаи стрельбы в учебных заведениях куда более редки. В последний раз подобный случай произошел в конце января. В результате стрельбы в средней школе в канадской провинции погибли четыре человека.