Отец террориста из Орландо: Я не знаю, зачем он это сделал в святой месяц Рамадан (видео)

Отец опубликовал видеообращение на странице в Facebook.

По словам мужчины, он не знает что стало причиной поступка сына.

"Я не знал, что в его сердце была ненависть. Я убит горем, и я говорю это людям США. Я не знаю, зачем он это сделал в святой месяц Рамадан. Только бог в праве определять, является ли гомосексуализм грехом, и наказывать за это", - сказал отец террориста.

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Седдик Матин сообщил, что его сын имел ребенка и уважал свою семью.

Он сказал, что Омар получил оружие в компании, где работал.

Как сообщал УНИАН, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы 11 июня на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство. 29-летний Омар Седик Матин расстрелял посетителей ночного гей-клуба. Ранее сообщалось о 49 погибших и 53 раненых. По числу жертв, происшедшее в Орландо, - самый кровопролитный в истории США инцидент с применением огнестрельного оружия.

Справка. Рамадан - месяц обязательного для мусульман поста (саум) и один из пяти столпов ислама.