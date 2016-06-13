Отец стрелка из Орландо назвал вероятные причины кровавого преступления сына

Как сообщает Deutsche Welle, по словам отца, сильное раздражение Матина однажды вызвала уличная сцена с двумя целующимися гомосексуалами, которую также наблюдал малолетний сын будущего убийцы.

Отмечается, что американская полиция и ФБР ищут исламистский след в вооруженном нападении на гей-клуб в Орландо, произошедшем 12 июня.

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Однако на данный момент ФБР не располагает данными о возможных связях террориста с исламистами.

Вскоре после теракта в интернете появилась информация ИГ о том, что стрелок из Орландо был одним из ее "боевиков". Кроме того, в микроблоге Twitter одного из подразделений исламистской организации появилась фотография человека, похожего на Омара Матина.

Вместе с тем, органы безопасности США быстро выяснили, что преступник имел законное право на ношение оружия, поскольку с 2007 года работал охранником от крупнейшей в мире международной охранной фирмы G4S. Кроме того, в момент преступления он держал в руках штурмовую винтовку, запрет на приобретение которой в США был снят. Однако для правоохранителей до сих пор остается неясным, почему Матин устроил нападение заведении, до которого ему пришлось на машине преодолеть расстояние в 170 км.

Напомним, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство. Известно о 50 погибших, 53 человека госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.