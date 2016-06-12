В аэропорту Шанхая прогремел взрыв (фото, видео)

Во втором терминале крупнейшего шанхайского международного аэропорта «Пудун» произошел взрыв.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Channel NewsAsia.

Отмечается, что взрыв произошел около 15.00 по местному времени недалеко от стоек авиакомпаний Philippines Airlines и Thai Airways.

В результате инцидента ранения получили по меньшей мере три человека. Они были отправлены в больницы. Тяжесть травм пострадавших неизвестна. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции.

Телеканал CCTV сообщает, что могла взорваться пиротехника. Свидетели говорят, что они услышали звук разбивающейся бутылки и взрывающихся петард. Правоохранительные органы подтверждают, что инцидент имел место во втором терминале в районе C.