Сегодня в России - день траура

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ "Об объявлении траура в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии". Об этом сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на пресс-службу президента России. В соответствии с документом 13 августа объявлено в России днем траура.

Медведев распорядился в день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.