Сегодня в России - день траура
08:16, 13 августа 2008Мир
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Медведев подписал указ
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ "Об объявлении траура в связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии". Об этом сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на пресс-службу президента России. В соответствии с документом 13 августа объявлено в России днем траура.
Медведев распорядился в день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
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