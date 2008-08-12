Грузия просит НАТО заменить систему радаров ПВО страны

Посол Грузии при НАТО Реваз Бешидзе обратился во вторник к альянсу с просьбой оказать республике военную помощь, в частности по замене системы радаров, разрушенных при российском наступлении, сообщили местные СМИ.

Информацию о том, что представитель Грузии сформулировал несколько "специфических запросов о помощи" подтвердил журналистам генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп Схеффер.

"Они (запросы) будут в срочном порядке рассмотрены НАТО", - заявил он по окончании в Брюсселе встречи послов стран-членов НАТО с грузинским коллегой по ситуации в Южной Осетии.