Грузия просит НАТО заменить систему радаров ПВО страны
20:31, 12 августа 2008Мир
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НАТО, в принципе, не против
|Яаап де Хооп Схеффер
Информацию о том, что представитель Грузии сформулировал несколько "специфических запросов о помощи" подтвердил журналистам генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп Схеффер.
"Они (запросы) будут в срочном порядке рассмотрены НАТО", - заявил он по окончании в Брюсселе встречи послов стран-членов НАТО с грузинским коллегой по ситуации в Южной Осетии.
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