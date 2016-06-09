Президент Disney сообщил о планах производить фильмы в Китае

Об этом заявил президент компании Роберт Айгер, передает Би-би-си. "Сейчас мы прилагаем много усилий, чтобы начать производство фильмов под брендом Disney в Китае. Мы уже очень далеко продвинулись в этом процессе, включая разработку идей, концепций для фильмов и поиск талантов для создания этих фильмов", - сказал Айгер в интервью агентству Bloomberg.

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По его словам, первый фильм будет запущен в производство уже в течение года. Президент Walt Disney считает, что вскоре Китай станет самым большим в мире рынком кинопродукции.

В настоящее время за пределами США из пяти киностудий Walt Disney располагается только одна - Disney Nature, открытая в 2008 году в Париже. Также основная киностудия компании имеет небольшое подразделение в Японии.

На следующей неделе в Шанхае открывается тематический парк Диснейленд, который станет первым для Disney на материковой части Китая. Один такой парк уже работает в Гонконге.

Как сообщалось ранее, все билеты на открытие тематического парка были распроданы еще в конце марта - их разобрали в течение 10 минут после начала продажи.

В январе этого года китайский конгломерат Dalian Wanda Group купил американскую киностудию Legendary Entertainment за $3,5 млрд.

Wanda Group также стала крупнейшим в мире оператором кинотеатров, после того как приобрела в 2012 году вторую по величине сеть кинотеатров в Северной Америке AMC Entertainment Holdings Inc.