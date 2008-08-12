Москва требует от Тбилиси документ о неприменении силы

18:54, 12 августа 2008
Мир
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А Тбилиси - того же от Москвы

Министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявляет, что без подписания Грузией юридически обязывающего документа о неприменении силы у урегулирования грузино-югоосетинского и грузино-абхазского конфликтов перспектив нет.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы и информации Министерств обороны РФ.

«Наши зарубежные партнеры не сделали ничего, чтобы использовать свое влияние на Тбилиси для подписания такого юридически обязывающего документа. Теперь я убежден, без этого обойтись будет просто невозможно, - сказал С.ЛАВРОВ сегодня на пресс-конференции в Москве после переговоров с главой МИД Финляндии, председателем ОБСЕ Александером СТУББОМ.

С.ЛАВРОВ напомнил, что Россия «много месяцев, если не лет, настоятельно пыталась добиться подписания документов о неприменении силы между Тбилиси и Цхинвали, Тбилиси и Сухуми».

«Тбилиси последовательно уходил от этого, хотя на каком-то этапе давал заверения, что согласится на подписание такого документа», - напомнил глава МИД РФ.

С.ЛАВРОВ также добавил, что Грузия должна вывести свои войска из Южной Осетии, а также из тех районов, откуда может угрожать непризнанной республике. Он пояснил, что определение того, какие районы должны быть демилитаризованы, является задачей военных.

Напомним, что сегодня премьер-министр Грузии Ладо Гургенидзе заявил, что ему нужно больше доказательств прекращения Россией военной операции в Южной Осетии. Об этом сообщило агентство Reuters. По словам премьера, Грузия желает видеть подписанное мирное соглашение, а до тех пор она "готова ко всему". Что касается заявления президента РФ Дмитрия Медведева, то его грузинская сторона, по словам Гургенидзе, лишь приняла во внимание.

 

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