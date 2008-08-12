Саркози считает позиции и России и ЕС по Грузии - нормальными

Президент Франции Николя САРКОЗИ, председательствующей сейчас в Евросоюзе, в Москве на встрече с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ заявил о необходимости доработать документ по урегулированию ситуации в Южной Осетии.

Об этом сообщает интернет-портал информационного российского канала «Вести».

"Совершенно нормально, что Россия хочет отстаивать интересы своих граждан и русскоязычных граждан за границей", - сказал Н.САРКОЗИ, добавив при этом, что "конечно, нормально, что международное сообщество хочет обеспечить суверенитет, территориальную целостность и безопасность Грузии".

Н.САРКОЗИ предложил Москве вместе поработать над документом по урегулированию конфликта в Южной Осетии. "Франция вчера передала документ, хочу, чтобы мы поработали над этим документом", - сказал он. По словам Н.САРКОЗИ, "то, что хотят Франция и ЕС - это мир". "Мы готовы сделать усилия, чтобы добиться этого", - заверил Президент Франции.

Как сообщал УНИАН, Россия в понедельник отвергла как неприемлемый французский проект резолюции Совета безопасности ООН, призывающий к прекращению огня в Грузии.

Сегодня Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с Н.САРКОЗИ в Кремле выдвинул условия РФ для окончательного урегулирования конфликта в Южной Осетии.

«Первое: возвращение всех грузинских войск на исходные позиции дислокации, частично демилитаризация этих воинских формирований. Второе: подписание юридически обязательного документа о неприменении силы», – сказал Д.МЕДВЕДЕВ.