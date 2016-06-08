В Европарламенте обвинили президента Венесуэлы в подавлении оппозиции

В своей резолюции Европарламент потребовал от президента страны Николаса Мадуро уважать верховенство закона, передает Русская служба Би-Би-Си.

Европейские парламентарии обвинили Мадуро в использовании властных полномочий для получения контроля над избирательной комиссией и Верховным судом, чтобы таким образом блокировать инициативы оппозиции.

В резолюции отмечено, что с тех пор, как пять месяцев назад оппозиция получила конституционное большинство в парламенте Венесуэлы, Верховный суд вынес 13 политически мотивированных судебных решений в пользу правительства.

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Например, в мае Верховный суд постановил, что декрет президента Николаса Мадуро о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 60 дней соответствует конституции. Декрет дает президенту экстренные полномочия для борьбы с экономическим кризисом в стране, в том числе право на распределение продовольствия и усиление мер безопасности. Ранее депутаты проголосовали за отклонение декрета, но Мадуро заявил, что не намерен подчиняться решению парламента.

Европарламент также призвал к немедленному освобождению примерно 2 тысяч политических заключенных, содержащихся в тюрьме или под домашним арестом.