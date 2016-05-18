Президент Венесуэлы предоставил правительству чрезвычайные полномочия

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Подписанный венесуэльским лидером документ позволяет регулировать сферу безопасности и перераспределять продовольствие и энергоснабжения "с целью защиты наиболее уязвимых слоев населения". Указ будет действовать 60 дней, а в случае необходимости может быть продлен еще на два месяца.

Согласно правительственному декрету, для поддержания общественного порядка в стране могут быть задействованы войска, а в распределении и продаже продуктов питания примет участие и армия. Поддержку правительственным войскам могут оказывать местные отряды самообороны.

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Предприятия, фирмы и неправительственные организации, имеющие связи за рубежом, будут усиленно контролироваться, их счета могут быть заморожены. Обеспечение населения продуктами и товарами первой необходимости будет осуществляться под контролем государства. Не исключена конфискация имущества.

Ранее президент Венесуэлы продлил на 60 дней действие чрезвычайного экономического положения, введенного в начале года. По словам венесуэльского лидера, эта мера принята "для защиты стабильности страны" и связана с "угрозами из-за границы".