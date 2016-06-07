Клинтон набрала необходимое количество голосов для выдвижения в президенты США - СМИ
Хиллари Клинтон получила поддержку необходимого числа делегатов для выдвижения в президенты от Демократической партии.
Об этом сообщает агентство Associated Press, ведущее подсчет выборщиков, передает РБК.
«Подсчет Associated Press на основе избранных делегатов, полученных на праймериз и кокусах, а также опрос партийных источников, известных под названием суперделегатов, показывает, что Клинтон завоевала поддержку необходимых 2383 делегатов», — сообщает AP.
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По подсчетам агентства, Клинтон заручилась поддержкой 1812 делегатов и голосами 571 суперделегата. Из всех 714 суперделегатов, которые будут на съезде, позиция только 95 из них остается пока неясной, отмечает AP.
Формальное выдвижение Клинтон состоится съезде Демократической партии в июле этого года, который пройдет в Филадельфии.
AP замечает, что Клинтон станет первой женщиной в истории, получившей «билет» на выдвижение в президенты от крупной политической партии США.
Как сообщал УНИАН, претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для того, чтобы выдвигаться на выборах в ноябре.