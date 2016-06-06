Frankfurter Allgemeine: Масло в огонь

Об этом пишет Райнер Херманн в статье "Масло в огонь", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Пока президент Турции Тайип Эрдоган не вернулся в Анкару из Африки, большинство турецких политиков осторожно выражали свое мнение по поводу голосования немецкого Бундестага по армянской резолюции. Все ждали реакции Эрдогана. И он подлил масла в огонь. Еще в Найроби он сказал, что сначала хочет прочитать протоколы дебатов в Бундестаге, прежде чем выразит свою точку зрения. Потому что его политика заключается не в создании проблем, а в приобретении максимального количества друзей.

Затем он выразил резкую критику в адрес канцлера Ангелы Меркель. Он не может понять, почему лидеру ХДС не удалось убедить свою собственную партию проголосовать против резолюции, сказал Эрдоган. И, наконец, канцлер обещала ему сделать все, что в ее силах, чтобы предотвратить принятие резолюции. Он в политике уже четыре десятилетия, и не может понять, почему ей не удалось убедить свою фракцию, говорит Эрдоган, который привык к тому, что его партия безоговорочно следует за ним. И: "Теперь мне интересно: как, после принятия такого решения, немецкие политики будут относиться ко мне и нашему премьер-министру лично?" Эрдоган подверг критике отсутствие канцлера на голосовании по резолюции. На встрече за несколько дней до голосования она сказала ему, что сделает все возможное, чтобы не допустить голосования. Если бы она была честна, она принимала бы участие в дискуссии, негодовал Эрдоган на экономической конференции в Стамбуле. Он бы аплодировал ей, если бы она проголосовала против резолюции.

Читайте такжеЭрдоган пригрозил убрать "барьеры" для проблем Европы из-за "армянского вопроса"Эрдоган предупредил, что Германия может потерять "важного друга", и напомнил о миллионах граждан в Германии турецкого происхождения. Он не исключает и введения санкций в отношении ФРГ. Он пригрозил, что, если с Турцией не будут "обращаться "справедливо", Турция больше не будет помогать Европе в решении ее проблем. Таким образом, он неявно поставил под сомнение соглашение с ЕС.

"Мы никогда не признаем обвинения в геноциде", - сказал Эрдоган. Он заявил, что в этом случае у Германии нет права судить другие народы, и указал на преступления, совершенные во время нацистской диктатуры и в Намибии, где с 1904 по 1908 годы имперские войска убили десятки тысяч гереро и нама. Еще в Найроби Эрдоган заявил, что в Германии есть группы, которые открыто враждебно настроены в отношении Турции и участвуют в заговорах против его страны. Кроме того, план голосования по резолюции о геноциде, должно быть, появился от "вышестоящего лица".

Своими заявлениями Эрдоган пытается объединить за собой правых и левых турецких националистов и создать впечатление, будто против Турции готовится иностранный заговор. Эрдоган использует этот тезис еще со времен протестов в парке Гези. В то время, к примеру, он обвинил "Lufthansa" в финансировании протестного движения. Всемирно известный турецкий историк Ильбер Ортайлы раскритиковал председателя "зеленых" Джема Оздемира. Из-за поддержки резолюции, Ортайлы упрекнул Оздемира в приверженности "сельскому менталитету". По его словам, ради того, чтобы расти в немецком обществе, многие лица турецкого происхождения делали все, чего от них ожидали. Это не интеграция, а адаптация, возмущался Ортайлы на канале CNN Türk.

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Во время своей поездки в Африку Эрдоган посетил Кению, Уганду и Сомали. В Могадишо, столице Сомали, он открыл новое посольство Турции, на следующий день после нападения на гостиницу исламских экстремистов, в результате которого погибли 15 человек. При этом президент Сомали Хасан Шейх Махмуд поблагодарил Турцию за поддержку, чтобы умиротворить страну. Один из приоритетов внешней политики Эрдогана – это расширение влияния к югу от Сахары и открытие новых рынков для турецкой экономики.