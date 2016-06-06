Forbes: Анджелина Джоли выбыла из рейтинга самых влиятельных женщин мира

Канцлер Германии Ангела Меркель сохранила лидерство. Она занимает первую строчку этого рейтинга уже шестой год подряд, передает РБК.

Второе место, как и в 2015 году, занимает бывшая первая леди США и участница президентской гонки Хиллари Клинтон. Глава ФРС США Джанет Йеллен вытеснила с третьего места сопредседателя благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation супругу миллиардера Билла Гейтса Мелинду Гейтс, которая переместилась на четвертое место.

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Кроме них в первую десятку рейтинга вошли гендиректор автоконцерна General Motors Мэри Барра, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, операционный директор Facebook Шерил Сандберг, гендиректор видеохостинга YouTube Сьюзен Войчицки, гендиректор Hewlett-Packard Мэг Уитман и председатель совета директоров Santander Group Анна Патрисия Ботин.

Супруга президента США Барака Обамы Мишель заняла 13 строчку рейтинга.

Несколько знаменитостей выбыли из рейтинга самых влиятельных женщин мира. Например, в список не вошли певица Тейлор Свифт и актриса Анджелина Джоли. Как пишет Forbes, это решение не было основано на каких-либо изменениях в их статусе, но в этом году журнал решил попытаться освободить больше позиций для женщин, стремящихся в политику, которые потенциально могут распространить свое влияние как на национальном так и на глобальном уровне.