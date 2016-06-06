Forbes: Анджелина Джоли выбыла из рейтинга самых влиятельных женщин мира
Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира.
Канцлер Германии Ангела Меркель сохранила лидерство. Она занимает первую строчку этого рейтинга уже шестой год подряд, передает РБК.
Второе место, как и в 2015 году, занимает бывшая первая леди США и участница президентской гонки Хиллари Клинтон. Глава ФРС США Джанет Йеллен вытеснила с третьего места сопредседателя благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation супругу миллиардера Билла Гейтса Мелинду Гейтс, которая переместилась на четвертое место.
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Кроме них в первую десятку рейтинга вошли гендиректор автоконцерна General Motors Мэри Барра, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, операционный директор Facebook Шерил Сандберг, гендиректор видеохостинга YouTube Сьюзен Войчицки, гендиректор Hewlett-Packard Мэг Уитман и председатель совета директоров Santander Group Анна Патрисия Ботин.
Супруга президента США Барака Обамы Мишель заняла 13 строчку рейтинга.
Несколько знаменитостей выбыли из рейтинга самых влиятельных женщин мира. Например, в список не вошли певица Тейлор Свифт и актриса Анджелина Джоли. Как пишет Forbes, это решение не было основано на каких-либо изменениях в их статусе, но в этом году журнал решил попытаться освободить больше позиций для женщин, стремящихся в политику, которые потенциально могут распространить свое влияние как на национальном так и на глобальном уровне.