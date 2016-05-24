Анджелина Джоли станет приглашенным преподавателем в Лондонской школе экономики

Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения, передает РБК.

Джоли будет работать в Центре по проблемам женщин, мира и безопасности. Он начал свою деятельность в феврале 2015 года. Центр занимается «разработкой стратегии продвижения справедливости и прав человека» во всем мире, а также работой с женщинами, пострадавшими в конфликтных ситуациях.

«Я очень воодушевлена созданием этой программы. Я надеюсь, что другие учебные заведения последуют данному примеру, так как очень важно расширить дискуссию о продвижении прав женщин и положить конец безнаказанности за преступления, которые непропорционально затрагивают женщин, в частности за сексуальное насилие», — заявила Джоли.

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Помимо Джоли преподавать в рамках Центра по проблемам женщин, мира и безопасности будут бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг, правозащитница из Amnesty International Джейн Коннорс и генеральный секретарь Международной лиги женщин за мир и свободу Мадлин Рис.