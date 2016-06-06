Лавров уверяет, что РФ не планирует "нападать на страны НАТО"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на совместной со своим финским коллегой пресс-конференции в Москве.

Читайте такжеЛавров рассказал, что думает Кремль о самостоятельности Евросоюза

"Убежден, что все серьезные и честные политики знают, что никогда РФ не будет нападать на какую-либо страну - члена Североатлантического альянса. У нас никаких таких планов не существует. Думаю, в НАТО это прекрасно знают, но просто пользуются поводом, чтобы побольше техники и батальонов разместить, прежде всего, как гарантию того, что США как и раньше будут присматривать за всей этой "поляной", - сказал Лавров.

Напомним, 25 мая Лавров, говоря о расширении НАТО, заявил, что российская сторона будет предпринимать все необходимые шаги "для отражения рисков и угроз, возникающих для национальной безопасности страны".