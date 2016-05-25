Лавров о расширении НАТО: Россия будет отражать "все риски и угрозы нацбезопасности"

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet в преддверии своего рабочего визита в Будапешт, сообщает ТАСС.

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"Не можем игнорировать нарастающие негативные тенденции, складывающиеся в результате взятого в НАТО курса на сознательный подрыв стратегического баланса сил в Европе, включая укрепление военного потенциала Североатлантического альянса вблизи российских границ, создание европейского сегмента глобальной ПРО США". "Иначе как дестабилизирующими и недальновидными такие действия назвать нельзя", - отметил глава МИД РФ, комментируя увеличение присутствия сил НАТО в Центральной Европе.

"В этом контексте российская сторона будет предпринимать все необходимые шаги для парирования рисков и угроз, возникающих для нашей национальной безопасности", - подчеркнул глава российской дипломатии.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что предпринимают "планомерные шаги" в ответ на расширение НАТО.