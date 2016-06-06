В Сирии разбился военный самолет (видео)

Об этом сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, передает Reuters.

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На данный момент неизвестна ни причина крушения, ни какой армии принадлежал самолет.

Отмечается, что крушение произошло в районе, где идут боевые действия между боевиками "Фронта ан-Нусра" и армией Асада.

Напомним, 5 июня войска режима Башара Асада и воздушно-космические силы (ВКС) России атаковали подконтрольные оппозиции районы Алеппо, в результате чего погибли 18 гражданских лиц, еще 50 ранены.