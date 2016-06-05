СМИ сообщили о смерти актера Джека Блэка

Об этом говорится на официальном Twitter рок-группы.

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"С тяжелым сердцем я объявляю о кончине Джека Блэка прошлой ночью в 3:37. Причина смерти неизвестна", — говорится в одном из сообщений.