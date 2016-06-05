СМИ сообщили о смерти актера Джека Блэка

14:44, 05 июня 2016
Мир
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В американской сатирической рок-группе Tenacious D сообщили о смерти актера Джека Блэка, играющего в этом коллективе.

Блэк Джек / en.wikipedia.org

Об этом говорится на официальном Twitter рок-группы.

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"С тяжелым сердцем я объявляю о кончине Джека Блэка прошлой ночью в 3:37. Причина смерти неизвестна", — говорится в одном из сообщений.

Актер Джек Блэк известен по ролям в таких фильмах, как "Отпуск по обмену", "Враг государства", "Школа рока", "Секретные материалы", "Солдаты неудачи", "Джонни Стервятник".

Он - двукратный номинант на премию "Золотой глобус" (2004, 2013).

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