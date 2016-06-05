СМИ сообщили о смерти актера Джека Блэка
14:44, 05 июня 2016Мир
1594 0
В американской сатирической рок-группе Tenacious D сообщили о смерти актера Джека Блэка, играющего в этом коллективе.
Джек Блэк, по информации СМИ, умер / en.wikipedia.org
Об этом говорится на официальном Twitter рок-группы.
Читайте такжеСмерть короля ритм-энд-блюза Принса: реакция знаменитостей
"С тяжелым сердцем я объявляю о кончине Джека Блэка прошлой ночью в 3:37. Причина смерти неизвестна", — говорится в одном из сообщений.
It is with a heavy heart I am to announce that Jack Black passed away last night at 3:37am. The cause of death is yet unknown.— Tenacious D (@RealTenaciousD) June 5, 2016
June 5, 2016
Актер Джек Блэк известен по ролям в таких фильмах, как "Отпуск по обмену", "Враг государства", "Школа рока", "Секретные материалы", "Солдаты неудачи", "Джонни Стервятник".
Он - двукратный номинант на премию "Золотой глобус" (2004, 2013).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter