В Эстонии найден клад эпохи викингов

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Postimees.

Издание отмечает, что фрагменты клада были обнаружены местным жителем еще в 2014 году, когда вышедший на оттаявшее от снега поле мужчина заметил там блестящие диски. Поначалу он посчитал их кусками используемой в строительстве толстой алюминиевой фольги. Он прихватил их собой, положил в ящик стола и забыл о них, пока через год не увидел по телевидению передачу об археологических находках. Там показывали найденные тонкие серебряные монеты викингов, которые походили на найденные куски фольги. На следующее утро мужчина связался с департаментом охраны древностей и сообщил, что, вероятно, нашел клад.

Прибывшие на место находки инспектор департамента и археологи подтвердили, что речь идет о серебряном кладе времен викингов. Позже археологи еще неоднократно приезжали изучать это место. По словам археолога Таллинского университета Юлле Тамла, речь идет не о целостном кладе, а рассредоточенной в результате сельскохозяйственных работ находке.

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"Но этот факт не умаляет значения находки. Это важная не только для Эстонии, но и для всего региона Балтийского моря находка", — отметила Тамла.

По уверениям археологов, найденный клад является важнейшей находкой последних лет. Он состоит из серебряных монет и украшений.

"Поскольку часть монет представлена в виде мелких фрагментов, то будет некорректно до завершения исследования и получения экспертной оценки говорить об их окончательном числе. Скажем, что собрали пару сотен монет. Такая же история с украшениями, которые также фрагментированы. Только один браслет, который был толще других и с первого взгляда напоминает серебряный слиток, сохранился целиком",- сказала Тамла.

Археологи отмечают, что большинство найденных монет было отчеканено монетными дворами Северной Германии, но были найдены также отчеканенные в Англии англосаксонскими правителями монеты, деньги Арабского халифата, изготовленные в Скандинавии имитации английских монет и так далее. Обнаруженные сокровища сейчас изучают, чистят и консервируют специалисты Таллинского университета.