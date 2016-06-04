ООН обратится за разрешением к сирийской власти для оказания гуманитарной помощи - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

С таким призывом выступили мировые лидеры после того, как режим президента Сирии Башара аль-Асада отказался предоставить наземный доступ для обеспечения гуманитарной помощью этих регионов.

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Но, как заявил 3 июня в Совете Безопасности заместитель генсекретаря ООН Стивен О'Брайен, согласие с Дамаска нужно и для выполнения авиаопераций. Об этом сообщили дипломаты, которые присутствовали на закрытом заседании Совбеза.

Ожидают, что Дамаск даст ответ не сразу.

2 июня Дамаск сообщил, что согласовал доставку гуманитарной помощи в 36 регионов и частично еще в 8.

По сообщению ООН, в Сирии по меньшей мере 592 тысячи человек проживают в окруженных регионах.