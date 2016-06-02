Италия отмечает 70-летие Республики (фоторепортаж)

Так, 2 июня 1946 года состоялся итальянский конституционный референдум, на котором граждане Италии должны были высказаться о том, какое государственное устройство они предпочитают - республику или монархию. В референдуме приняли участие почти 25 тысяч (89,09%) зарегистрированных избирателей. Среди проголосовавших 54,27%, то есть большинство избирателей, высказались за республику, а 45,73 % - за монархию.

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По случаю годовщины сегодня в Италии проходят торжественные мероприятия - парад с участием кортежа президента Италии Серджо Маттареллы, авиашоу, а также праздничные массовые мероприятия.