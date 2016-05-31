Исследование: 46 миллионов людей в мире находятся в рабстве

Об этом свидетельствуют результаты исследования Global Slavery Index фонда Walk Free Foundation, передает украинская редакция "Немецкой волны". Эти люди являются жертвами торговли людьми, принудительного труда, сексуальной эксплуатации и тому подобное.

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Количество современных рабов в мире по сравнению с прошлогодними данными увеличилось на 28%. Представители фонда связывают это с совершенствованием исследовательской методологии. В рамках нынешнего исследования было проведено 42 тыс. интервью.

Согласно Global Slavery Index, больше всего современных рабов в Индии - 18,3 млн человек. В этой стране распространено долговое рабство.

Большое количество рабов проживает в Китае, Пакистане и Бангладеш. Наибольший процент рабов к общему числу населения страны исследователи обнаружили в КНДР - 5% северных корейцев привлечены к принудительному труду. В целом в Азии насчитывают 58% рабов мира.

Свыше 1,2 млн человек являются жертвами рабства в Европе. Среди них - жертвы торговли людьми, принудительного труда, брака и сексуальной эксплуатации. 65% из них являются гражданами ЕС, большинство - из Восточной Европы.

Как отметила исполнительный директор по глобальным исследованиям организации Фиона Давид, рост показателей связан также с растущей миграцией. По ее словам, мигранты становятся все более уязвимыми перед торговлей людьми и криминальной эксплуатацией.