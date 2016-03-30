Французский министр сравнила женщин в хиджабах с "неграми в рабстве"

Лоранс Россиньол, выступая по французскому телевидению, также назвала безответственным поведение модных брендов, которые выпускают хиджабы, передает Русская служба Би-Би-Си.

По ее словам, мода нужна, чтобы давать женщинам свободу, а не "сотрудничать с диктатурой, которая стремится заставить женщин скрываться".

Позже она признала, что использовать слово "негр" было ошибкой, но подчеркнула, что использовала в качестве отсылки к работе философа Шарля Монтескье "О рабстве негров".

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Тысячи людей подписали петицию с требованием отставки министра.

Хиджабы уже много лет вызывают бурные споры во Франции, в том числе на государственном уровне.

Французские власти запретили учителям и ученикам носить хиджабы в государственных школах, госслужащим также запрещено ношение любых религиозных символов.

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Кроме того, в публичных местах мусульманским женщинам также запрещено надевать никаб, полностью закрывающий лицо.