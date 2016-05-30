В Польше за шпионаж в пользу России осудили офицера

Как передает Польское радио, суд также на пять лет лишил этого офицера его гражданских прав. Кроме этого, суд решил оштрафовать его на 16,5 тысячи злотых.

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Военный, который работал в департаменте Министерства обороны Польши, был арестован в октябре 2014 года. С того времени он находился под стражей. Прокуратура обвинила его в выполнении заданий иностранной разведки и передаче информации, которая могла нанести вред Польше.

Депутаты, которые занимались этим делом в рамках комиссии Сейма, отмечали, что польский офицер был связан с российской военной разведкой ГРУ. Под стражей находится еще один человек, юрист с двойным гражданством, который также действовал в интересах России.