В Кремле не рассчитывают на перелом в отношениях с ЕС после визита Юнкера

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, ожидается приезд господина Юнкера, и мы готовимся к этому», - сказал Песков.

По его словам, тема отношений РФ и ЕС важна, хотя находится в «не лучшем состоянии».

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Он подчеркнул, что многие европейские страны, несмотря на принимаемые в Брюсселе решения на двухстороннем уровне демонстрируют заинтересованность в улучшении отношений с РФ и развитии сотрудничества, чтобы «компенсировать те упущения, которые произошли за последние два года».

«Я не стал бы придаваться излишнему оптимизму и искать в каждых шагах какие-то признаки перелома, безусловно произошедший откат к санкционной риторике, отказ от диалога по сотрудничеству по многим параметрам безусловно имеют свои негативные последствия и избавится от этих последствий в одночасье будет невозможно», - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли визит Юнкера признаком улучшения отношений РФ-ЕС.

По его словам, пошатнувшиеся взаимное доверие нужно восстанавливать определённое время – «это нельзя сделать за одну ночь».

Песков добавил, что позитивным элементом такого визита является проявление готовности вести диалог для поиска консенсуса по вопросам, где есть разногласия.

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«Мы приветствуем такую готовность, президент Путин неоднократно говорил о его заинтересованности, о заинтересованности Москвы вести и расширять такой диалог», - сказал Песков.

Он сообщил, что в рамках Петербургского экономического форума, в котором примет участие Юнкер, на специальной панели будут обсуждаться отношения Евросоюза и РФ.