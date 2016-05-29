В избирательном штабе Трампа допускают выдвижение женщины на пост вице-президента

Об этом он рассказал телеканалу ABC News, передает РБК.

Штаб рассматривает несколько кандидатур, среди которых есть и женщины, и представители национальных меньшинств. «Мистер Трамп сказал, что ему нужен вице-президент, который знает Вашингтон, который может вести дела с Конгрессом. Он сказал, что все решает квалификация кандидата, а не его пол или этническая принадлежность», — сказал Манафорт.

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Ранее в интервью изданию Huffington Post Манафорт заявил, что Трамп вряд ли выберет себе напарником женщину или представителя этнического меньшинства, поскольку это будет выглядеть как заигрывание с избирателями. Ведущие ABC напомнили ему об этих словах.

Манафорт пояснил, что Трамп не собирается выбирать себе напарника в президентской гонке только по признаку пола или цвета кожи. Главное для него, повторил глава избирательного штаба, — это квалификация кандидата.

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«Среди республиканцев есть много квалифицированных женщин, и некоторые из них могут попасть в список кандидатов», — заверил Манафорт. При этом он уточнил, что Трамп не намерен объявлять о своем выборе до партийного съезда, который должен состояться в Кливленде, штат Огайо, 18–21 июля.

Ранее УНИАН сообщал, что претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для того, чтобы выдвигаться на выборах в ноябре.