ЕС продлил санкции против режима Асада

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС в пятницу, 27 мая, это решение принято в связи с тем, что в Сирии продолжаются репрессии, передает dw.com.

В Брюсселе намерены продолжать поиски "долговременного решения конфликта в Сирии". ЕС также планирует "еще активнее выступать за убедительное возобновление внутрисирийских переговоров" под руководством спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в ходе которых должно быть достигнуто соглашение о политическом переходе в Сирии. Кроме того, Брюссель продолжит принимать меры для того, чтобы жителям Сирии, которые находятся в бедственном положении, оказывалась гуманитарная помощь.

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Европейские санкции против сирийского режима были введены в декабре 2014 года. Они включают в себя, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения на инвестиции и замораживание активов центрального банка Сирии в ЕС. Кроме того, более 200 лицам и 70 организациям был запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы в ЕС были заморожены.