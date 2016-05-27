Турция отказалась закупать у США ударные беспилотники

"Для нас эта книга уже закрыта", - заявил заместитель министра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в Вашингтоне, передает Анадолу. Он заявил, что Анкара в ряде случаев не получала от Вашингтона достаточной поддержки в вопросе противодействия терроризму, Демир сказал: "В то время, как союзник по НАТО, в лице Турции, ведет борьбу с терроризмом, Конгресс США, зачастую выступал против продажи Турции БПЛА и некоторых видов вооружений".

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По его словам, в ответ на эту позицию американских властей, Анкара с 2013 года начала предпринимать серьезные меры по налаживанию производства отечественных ударных беспилотных летательных аппаратов. "Для развития подобного рода технологий требуется определенное время, однако, мы уже добились серьезных достижений по данному вопросу", - констатировал замминистра.

Заместитель министра подчеркнул также, что отказ Вашингтона от передачи Анкаре ряда систем военного назначения не остановит турецкую сторону в вопросе развития оборонного производства.