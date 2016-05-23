Глава Европарламента: Турция идет к созданию "государства одного человека"

Такое мнение высказал глава Европарламента Мартин Шульц, передает Deutsche Welle. По его словам, имеет место "комбинация беспримерного политического давления, под которым парламент принял решение о лишении депутатов неприкосновенности, а также самоустранения бывшего премьер-министра".

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Также Мартин Шульц заявил, что президент Турции делает невозможными переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

В преддверии встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Мартин Шульц подверг критике действия Анкары. По его мнению, в Турции наблюдается "резкий отход от европейских ценностей". "Канцлер, а также главы других европейских правительств должны четко сказать турецкому президенту, что его политика не согласуется с европейскими базовыми ценностями, и что таким образом он не способствует переговорам по существу о вступлении Турции в ЕС, а делает его фактически невозможным", - заявил Мартин Шульц.

Между тем, Мартин Шульц заявил, что не расценивает соглашения ЕС по мигрантам с Турцией как ошибочные, поскольку в противном случае "конечную цену заплатили бы беженцы". "Нам нужен хороший договор. Поэтому мы будем дальше с Турцией работать, однако и молчать больше мы не имеем права", - резюмировал глава Европарламента.

На сегодня намечена встреча Ангелы Меркель с Реджепом Тайипом Эрдоганом о путях выхода из затяжного спора по поводу договора по мигрантам между ЕС и Турцией. Одновременно с этим канцлер, возможно, затронет недавнее решение о лишении почти четверти турецких депутатов неприкосновенности и последующем их уголовном преследовании. По мнению экспертов, это в первую очередь затронет курдских политиков.