Глава Европарламента: Турция идет к созданию "государства одного человека"
Турция находится на пути создания "государства одного человека" под руководством нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Такое мнение высказал глава Европарламента Мартин Шульц, передает Deutsche Welle. По его словам, имеет место "комбинация беспримерного политического давления, под которым парламент принял решение о лишении депутатов неприкосновенности, а также самоустранения бывшего премьер-министра".
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Также Мартин Шульц заявил, что президент Турции делает невозможными переговоры о вступлении страны в Евросоюз.
В преддверии встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Мартин Шульц подверг критике действия Анкары. По его мнению, в Турции наблюдается "резкий отход от европейских ценностей". "Канцлер, а также главы других европейских правительств должны четко сказать турецкому президенту, что его политика не согласуется с европейскими базовыми ценностями, и что таким образом он не способствует переговорам по существу о вступлении Турции в ЕС, а делает его фактически невозможным", - заявил Мартин Шульц.
Между тем, Мартин Шульц заявил, что не расценивает соглашения ЕС по мигрантам с Турцией как ошибочные, поскольку в противном случае "конечную цену заплатили бы беженцы". "Нам нужен хороший договор. Поэтому мы будем дальше с Турцией работать, однако и молчать больше мы не имеем права", - резюмировал глава Европарламента.
На сегодня намечена встреча Ангелы Меркель с Реджепом Тайипом Эрдоганом о путях выхода из затяжного спора по поводу договора по мигрантам между ЕС и Турцией. Одновременно с этим канцлер, возможно, затронет недавнее решение о лишении почти четверти турецких депутатов неприкосновенности и последующем их уголовном преследовании. По мнению экспертов, это в первую очередь затронет курдских политиков.