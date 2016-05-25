Франция объяснила, почему в Париже находится российский министр из санкционного списка ЕС
Франция объяснила пребывание в Париже министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева, в отношении которого введены санкции Европейского Союза, необходимостью соблюдения международных обязательств.
Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь французского Министерства иностранных дел, сообщает посольство Франции в Украине.
"Российского министра сельского хозяйства Господина Александра Ткачева пригласило Международное эпизоотическое бюро, международная организация, штаб-квартира которой находится в Париже, для участия в многосторонней встрече. Пребывание Александра Ткачева на территории Франции обусловлено международными и европейскими обязательствами Франции как страны, где размещено представительство МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных)", - утверждается в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, ранее на сайте Минсельхоза России сообщалось, что Ткачев 22 мая в составе делегации РФ принял участие в работе 84-й Генеральной ассамблеи Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), которая проходит в Париже с 22 по 27 мая.
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После оккупации Россией украинского Крыма в марте 2014 г. и дестабилизации ситуации на Донбассе ЕС применил санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов в отношении российских политиков и чиновников, среди который Ткачев.
До 2014 года Ткачев был губернатором Краснодарского края.