Освобождение Эль-Фаллуджи от боевиков ИГИЛ: появились фото наступления армии Ирака

Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters.

Так, на фото можно увидеть военную технику армии Ирака. Кроме того, видно, как иракские военные открывают огонь в сторону Эль-Фаллуджи.

Отметим, что артиллерия ВС Ирака начала наносить массированные удары по позициям террористов группировки "Исламское государство" в городе Эль-Фаллуджа.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале военной операции по освобождению от боевиков "Исламского государства" города Эль-Фаллуджа, который расположен недалеко от Багдада в иракской провинции Анбар.