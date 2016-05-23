Освобождение Эль-Фаллуджи от боевиков ИГИЛ: появились фото наступления армии Ирака
17:04, 23 мая 2016Мир
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Опубликованные фото, как иракская армия начала наступление на захваченный боевиками ИГИЛ город Эль-Фаллуджа.
Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters.
Так, на фото можно увидеть военную технику армии Ирака. Кроме того, видно, как иракские военные открывают огонь в сторону Эль-Фаллуджи.
Отметим, что артиллерия ВС Ирака начала наносить массированные удары по позициям террористов группировки "Исламское государство" в городе Эль-Фаллуджа.
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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале военной операции по освобождению от боевиков "Исламского государства" города Эль-Фаллуджа, который расположен недалеко от Багдада в иракской провинции Анбар.
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