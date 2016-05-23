Обама подтвердил уничтожение лидера афганских талибов

Американский президент назвал его смерть "важной вехой" в усилиях по достижению мира в Афганистане, передает радио "Свобода". "Мы устранили лидера организации, которая продолжает нападения на американские и коалиционные силы, воевать против афганского народа, и ставит себя в один ряд с такими экстремистскими группами, как «Аль-Каида»", – указал Барак Обама.

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Афганские власти также подтверждают, что Мансур был убит 21 мая в результате нападения американского беспилотника в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, на самой границе с Афганистаном.

Министерство иностранных дел Пакистана расценило нападение как нарушение суверенитета, заявив, что США не сообщили Исламабаду о проведении операции.

Ахтар Мансур был объявлен лидером талибовв июле 2015 года после подтверждения данных о смерти предыдущего лидера талибов муллы Мохаммада Омара.