"Талибан" взял на себя ответственность за теракт в центре Кабула

Об этом, как сообщают СМИ, заявил представитель движения. Целью террористов было здание Управления национальной безопасности, главного разведывательного управления Афганистана.

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Сразу после взрыва талибы совершили атаку на здание.

В настоящее время количество пострадавших в результате взрыва в Кабулевозросло до 327 человек, сообщил представитель Минздрава страны Мохамед Исмаил Кавуси.