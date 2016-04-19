"Талибан" взял на себя ответственность за теракт в центре Кабула
12:11, 19 апреля 2016Мир
371 0
Ответственность за утренний теракт в центре афганской столицы Кабуле взяло на себя экстремистское движение "Талибан".
Reuters
Об этом, как сообщают СМИ, заявил представитель движения. Целью террористов было здание Управления национальной безопасности, главного разведывательного управления Афганистана.
Читайте такжеВзрыв в Кабуле: пострадали более 200 человек, несколько десятков погибли (фоторепортаж)
Сразу после взрыва талибы совершили атаку на здание.
В настоящее время количество пострадавших в результате взрыва в Кабулевозросло до 327 человек, сообщил представитель Минздрава страны Мохамед Исмаил Кавуси.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter