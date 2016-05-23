Минобороны Южной Кореи отвергло предложение Ким Чен Ына о возобновлении переговоров

Как подчеркнули в Сеуле, вопрос отказа от ядерного оружия должен быть главным приоритетом в рамках диалога, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство "Ёнхап".

"Мы выразили сожаление по поводу того, что Северная Корея предложила провести военные переговоры без каких-либо упоминаний о своей ядерной проблеме", - заявил представитель южнокорейского минобороны Мун Санг Гюн.

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Ответ Пхеньяну был передан по горячей линии связи военных ведомств.

Ранее предложение лидера КНДР Ким Чен Ына о возобновлении двустороннего диалога на уровне военных отвергло южнокорейское министерство по делам объединения.

Несмотря на режим санкций, действующий в отношении страны, Пхеньян не уменьшает число показательных военных испытаний и учений.