Лукашенко начал первый после снятия санкций визит в Евросоюз

Как сообщила пресс-служба Лукашенко, в рамках программы визита состоялись переговоры с президентом Итальянской Республики Серджио Маттарелла.

Во время визита в Государство Ватикан Лукашенко планирует встречу с Папой Римским Франциском.

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Как сообщал УНИАН, решение Евросоюза о снятие большинства санкций с Беларуси вступило в силу 27 февраля этого года. Санкции Евросоюза продлены на один год только в отношении четырех белорусских силовиков, которых обвиняют в организации преследования представителей оппозиции.

Политическое решение о снятии большинства санкций с Беларуси, которые действовали более 13 лет, было принято главами МИД 28 стран ЕС на заседании Совета сообщества 15 февраля.

Первый блок визовых санкций в отношении Беларуси и ее президента ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет санкций неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось.