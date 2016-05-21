СМИ: Меркель отказалась включить США в "нормандский формат"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказала президенту США Бараку Обаме в расширении "нормандского формата" за счет США, сообщил источник украинского издания.
"По утверждениям наших источников, в конце апреля Барак Обама, общаясь с Ангелой Меркель на международной промышленной выставке в Ганновере, предложил ей расширить "нормандский формат" за счет Вашингтона. И получил вежливый отказ", - сообщает ZN.UA.
Издание напоминает, что во время недавней встречи глав МИД "нормандской четверки" и последнего раунда переговоров трехсторонней контактной группы в Минске Кремль в очередной раз попытался навязать свой план выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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Как сообщал УНИАН, 20 мая в аппарате Меркель исключили возможность возобновления формата "Большой восьмерки" с участием Российской Федерации.