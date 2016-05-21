В КНДР умер дипломат, готовивший антиядерный договор
Высокопоставленный северокорейский дипломат Кан Сек Чу, участвовавший в переговорах с США о денуклеаризации Корейского полуострова, скончался от рака пищевода.
Об этом сообщают государственные СМИ КНДР, передает Русская служба Би-Би-Си.
Договор между Вашингтоном и Пхеньяном 1994 года предусматривал заморозку ядерной программы КНДР в обмен на помощь США в строительстве двух атомных электростанций и нормализацию отношений с Соединенными Штатами.
Действие договора было прервано в 2002 году, когда стало известно, что Пхеньян реализует секретную программу по обогащению урана. В 2003 году шестисторонние переговоры вновь возобновились.
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Кан Сек Чу занимал должность заместителя министра иностранных дел КНДР с 1986 по 2010 год.
В 2010 году он был назначен на должность вице-премьера правительства Северной Кореи. На этом посту он также отвечал за проведение внешней политики КНДР.