Найденные обломки не принадлежат пропавшему лайнеру EgyptAir

Об этом сообщил глава Комитета воздушной безопасности Греции Афанасиос Бинос, сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro.

«В настоящий момент анализ обнаруженных обломков указывает, что они не принадлежат самолету. Мой египетский коллега на момент нашей последней с ним беседы также мне подтвердил, что не доказано, что эти обломки принадлежат пропавшему рейсу EgyptAir», — сказал Бинос. «То, что было обнаружено — это кусок дерева и куски ткани, которые не принадлежат самолету», — добавил он.

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Вице-президент EgyptAir Ахмед Адель также подтвердил CNN, что обломки, найденные четверг в Средиземном море, не принадлежат пропавшему лайнеру. «Мы ошиблись. Мы установили, что найденные обломки не является частью нашего самолета. Поисковая операция все еще продолжается», — сказал он.

Ранее сообщалось, что обломки пассажирского самолета рейса MS804 авиакомпании EgyptAir нашли неподалеку от греческого острова Карпатос. Об этом заявляли в авиационном управлении Египта.