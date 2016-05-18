Черногория завтра подпишет протокол вступления в НАТО - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, протокол будет подписан завтра в Брюсселе в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое пройдет 19-20 мая в Брюсселе.

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"Завтра мы будем приветствовать премьер-министра Джукановича (Мило Джуканович), который подпишет протокол о вступлении. После этой церемонии Черногория будет приглашена участвовать во всех заседаниях НАТО в качестве наблюдателя или приглашенного", - сообщил Столтенберг.

По его словам, после того, как все союзники ратифицируют протокол, Черногория будет 29 членом Альянса. "Это - четкий сигнал того, что НАТО продолжает помогать строить стабильность и безопасность на Западных Балканах", - подчеркнул генсек НАТО.

Говоря о возможной реакции со стороны России, Столтенберг заявил: "Любое суверенное государство имеет право выбирать свой путь. Черногория, как независимое государство, решила, что она хочет быть членом НАТО. Поэтому я считаю, что нет никаких причин, чтобы отрицать право Черногории реализовать свое суверенное решение. Любые санкции или реакции со стороны России будут безосновательными, поскольку речь идет об уважении суверенного решения суверенной державы".

По его словам, "подписание этого документа показывает, что двери НАТО остаются открытыми".