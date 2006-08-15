В Иране открыли выставку карикатур на тему Холокоста

Рисунки преимущественно интерпретируют события Второй мировой войны, а также современные взаимоотношения Соединенных Штатов и Израиля. Сама идея этих рисунков совпадает с позицией президента Ирана Махмуда Ахмединеджада, который недавно довольно жестко высказался относительно самого понятия холокоста.

Выставка стала ответом европейскому миру после скандала вокруг карикатур на пророка Мухамеда, которые зимой опубликовала одна из датских газет. Эти иронические картинки послужили причиной целой волны негодования среди мусульман во всем мире.

5 канал