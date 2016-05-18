Армию США впервые возглавил открытый гей

Таким образом, он стал первым открытым геем, который возглавляет один из родов войск Соединенных Штатов, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Фэннинг ранее работал заместителем министра военно-воздушных сил и начальником штаба министра обороны Эштона Картера.

Президент США Барак Обама выдвинул Фэннинга на должность главы армии восемь месяцев назад. Затягивание вопроса с утверждением было связано с разрешением разногласий насчет необходимости перевода заключенных из тюрьмы Гуантанамо на континентальную часть Соединенных Штатов.

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В декабре 2010 года Обама подписал закон, отменяющий правило don't ask, don't tell, («не спрашивай, не говори»), которое ограничивало права гомосексуалистов на службу в вооруженных силах страны.

Правило «не спрашивай, не говори» действовало с 1993 года. Согласно ему военное руководство не имеет права спрашивать подчиненных об их сексуальной ориентации, однако открытым геям грозило увольнение. В общей сложности за эти годы из вооруженных сил были уволены свыше 13 тысяч людей с нетрадиционной ориентацией.