Трамп не ждет хороших отношений с премьером Британии

Возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не надеется на хорошие отношение с премьером Великобритании Дэвидом Кемероном. Об этом пишет Reuters.

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"Похоже, что у нас не будет очень хороших отношений, кто знает", - сказал Трамп в интервью британскому телеканалу ITV, комментируя развитие двусторонних отношений в случае его победы.

"Я надеюсь на хорошие отношения, но, судя по всему, он (Кэмерон - УНИАН) не готов решать проблемы", - заявил Трамп.

Ранее Дэвид Кэмерон, выступая в британском парламенте, назвал заявление Трампа о временном запрете въезда в США мусульманам "противоречивым, глупым и ложным". Кроме того, премьер добавил, что сможет настроить граждан Британии против Трампа, если тот решит приехать.

В одном из интервью миллиардер заявил, что его не интересуют комментарии Кэмерона.

Отметим, что США и Великобритания являются ближайшими союзниками.