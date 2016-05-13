Испанские власти эвакуируют 9 тысяч людей из-за масштабного пожара возле Мадрида
Из-за масштабного пожара на свалке автомобильных покрышек неподалеку от Мадрида испанские власти решили эвакуировать жителей окрестных городов.
Как пишет Европейская правда со ссылкой на издание El Mundo, власть приняла такое решение, чтобы избежать любых рисков, поскольку в регионе наблюдается ухудшение погодных условий и сильный ветер может отнести облако токсичного дыма к населенным пунктам.
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В зоне риска оказался город Квиньон, где проживают около 9 тысяч человек. Отмечается, что 80% населения и так покинули город, чтобы избежать отравления токсичным дымом. Остальных жителей расселят в школах и спортивных павильонах города Сесенья.
Как сообщал УНИАН, над Мадридом поднялось огромное облако токсичного дыма, причиной которого стал пожар на крупной свалке использованных шин в пригороде испанской столицы.