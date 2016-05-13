Испанские власти эвакуируют 9 тысяч людей из-за масштабного пожара возле Мадрида

Как пишет Европейская правда со ссылкой на издание El Mundo, власть приняла такое решение, чтобы избежать любых рисков, поскольку в регионе наблюдается ухудшение погодных условий и сильный ветер может отнести облако токсичного дыма к населенным пунктам.

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В зоне риска оказался город Квиньон, где проживают около 9 тысяч человек. Отмечается, что 80% населения и так покинули город, чтобы избежать отравления токсичным дымом. Остальных жителей расселят в школах и спортивных павильонах города Сесенья.

Как сообщал УНИАН, над Мадридом поднялось огромное облако токсичного дыма, причиной которого стал пожар на крупной свалке использованных шин в пригороде испанской столицы.