"Вкусный и сочный": В Германии из-за угроз закрылся ресторан, названный в честь президента Турции

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Как отметили владельцы заведения, они были вынуждены закрыть его "до дальнейшего уведомления".

По их словам, они через конкретные угрозы "почувствовали, что не могут гарантировать безопасность своих сотрудников, однако продолжат разоблачать вопиющую несправедливость".

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Бургер, названный в честь турецкого президента, впервые появился в меню заведения в конце апреля.

"Эрдоган-бругер" рекламировался, как "вкусный и сочный" с козьим сыром.

Информацию о нововведениях в меню заведения сразу же подхватили местные и национальные СМИ, после чего все бургеры были распроданы.

Напомним, Бемерманн в эфире немецкого молодежного телеканала ZDF Neo прочитал стих, который в жесткой форме высмеивал Эрдогана. После этого видео было удалено с сайта телеканала за якобы "несоответствие требованиям сатирических программ". Сам Бемерманн заявил, что намеренно записал такой стих, чтобы продемонстрировать грани сатиры.

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Впрочем, по факту зачитывание стихотворения в телеэфире Анкара официально обратилась к правительству ФРГ с просьбой наказать Бемерманна по статье Уголовного кодекса Германии, которая предусматривает наказание за оскорбления в адрес глав других государств. Для производства по этой статье необходимо согласие германского правительства. 15 апреля правительство в Берлине это согласие дал.