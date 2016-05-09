США и Россия пообещали дать решительный отпор ИГИЛ в Сирии

США и Россия опубликовали новое совместное заявление относительно конфликта в Сирии. Обе страны признают, что с соблюдением перемирия в некоторых районах Сирии возникают трудности. В первую очередь, речь идет об Алеппо, Восточной Гуте и Латакии, сообщает Би-би-си.

"Страны обещали помочь в определении территорий, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". Страны обещали решительно действовать против них и других экстремистских организаций", - говорится в сообщении.

Также обе страны пообещали "влиять" на участников соглашения о прекращении огня. США и Россия требуют прекратить любые атаки на гражданское население.

Кроме того, Россия обязалась взаимодействовать с властями Сирии, чтобы "минимизировать применение авиации в районах, где проживает гражданское население".

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Режим прекращения огня действует в Сирии с февраля этого года. Правда, в течение последних недель он не придерживался в нескольких регионах, включая Алеппо. В течение последних недель в городе погибло несколько сотен человек. На прошлой неделе российский МИД сообщил о начале перемирия в Алеппо. США и Россия являются сопредседателями Международной группы поддержки Сирии.